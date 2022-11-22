Выяснилось, обязана ли управляющая компания ремонтировать что-то в аварийном доме

Признание дома аварийным не означает, что выполнение работ по содержанию общего имущества должно быть прекращено, сообщили в пресс-службе Строительного, жилищного и технического надзора Коми.

В Госжилинспекцию по Сыктывдинскому району потупила жалоба от жителей д.2 по ул. Пионерской п. Гарьинский. Дверь на входе в один из подъездов сломана, козырек был сломан и полностью демонтирован. По словам жителей, управляющая компания отказывается проводить необходимый ремонт, вероятно, потому, что дом признан аварийным. Инспектор госжилнадзора по Сыктывдинскому району провел проверку и обязал управляющую компанию установить дверь и восстановить козырек, предусмотренный техническим паспортом дома. Управляющая работа выполнила работы в установленный срок.