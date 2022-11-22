Выяснилось, обязана ли управляющая компания ремонтировать что-то в аварийном доме

Признание дома аварийным не означает, что выполнение работ по содержанию общего имущества должно быть прекращено, сообщили в пресс-службе Строительного, жилищного и технического надзора Коми.
В Госжилинспекцию по Сыктывдинскому району потупила жалоба от жителей д.2 по ул. Пионерской п. Гарьинский. Дверь на входе в один из подъездов сломана, козырек был сломан и полностью демонтирован. По словам жителей, управляющая компания отказывается проводить необходимый ремонт, вероятно, потому, что дом признан аварийным. Инспектор госжилнадзора по Сыктывдинскому району провел проверку и обязал управляющую компанию установить дверь и восстановить козырек, предусмотренный техническим паспортом дома. Управляющая работа выполнила работы в установленный срок.
«Факт признания дома аварийным не означает, что выполнение работ по содержанию общего имущества должно быть прекращено. До переселения всех жильцов из аварийного дома управляющая компания обязана выполнять требования жилищного законодательства и условия договора управления, т.е. обеспечивать комфортные и безопасные условия проживания насколько это возможно», – прокомментировала ситуацию и.о. руководителя Службы Республики Коми стройжилтехнадзора Ольга Микушева.