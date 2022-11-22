Кишечная палочка и антибиотики: в Роскачестве назвали худший плавленый сыр

Эксперты Роскачества исследовали пастообразные плавленые сыры и назвали худшие марки с полок российских магазинов. Анализам по 70 показателям подвергся 21 бренд, пишет портал teleprogramma.pro. Продвинутым требованиям не соответствовал ни один из сыров, но у некоторых недостатки оказались критическими. Худшими стали четыре марки.

Так, в составе сыров Витако нашли антибиотик левомицетин, а его количество превышало допустимое. А вот количество жира оказалось ниже, чем указано на упаковке. У бренда Алдес и Невский обнаружили растительные жиры, а в сыре марки Полевское и вовсе были бактерии кишечной палочки.