Жителей Сыктывкара ожидают резкие перепады температуры

В ЦГМС по Коми рассказали порталу “Про Город Сыктывкар”, какую погоду можно ожидать в столице региона в ближайшее время.

Так, уже завтра столбик термометра опустится до -12 градусов. А через пару дней температура в Сыктывкаре будет в районе -18…-20. Как заявили специалисты, понижается температура за счет повышенной облачности.