Жителей Сыктывкара ожидают резкие перепады температуры

В ЦГМС по Коми рассказали порталу “Про Город Сыктывкар”, какую погоду можно ожидать в столице региона в ближайшее время.
Так, уже завтра столбик термометра опустится до -12 градусов. А через пару дней температура в Сыктывкаре будет в районе -18…-20. Как заявили специалисты, понижается температура за счет повышенной облачности.
“У нас циклонов сейчас нет. На наш регион влияет область повышенного атмосферного давления. От этого меняется погода, а сам ветер в переменных направлениях слабый”, – заявили синоптики.
В целом по республике, как заявляют метеорологи, можно ожидать большой разброс температуры от -10 до -35 градусов. Где-то ожидают легкое потепление, в других районах, напротив, похолодание. Сейчас температура меняется достаточно часто за пару суток и будет сохранять за собой резкие перепады.