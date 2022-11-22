Выяснилась причина пожара, который убил 75 коров на ферме в Коми

Как рассказали в МЧС по Коми, пожар вспыхнул в 04:42 утра 21 ноября на ферме по улице Лесной села Межег. На место срочно отправились спасатели, но на месте они обнаружили, что огонь уже потушили сотрудники хозяйства.

На момент прибытия пожарных оставалось только устранить тление в подсобке. Дим же из бытового помещения попал в здание, от чего задохнулись 75 коров. Предварительно, они погибли от отравления угарным газом. Полностью пожар ликвидировали к 05:10. Всего огонь повредил 58 квадратных метров.