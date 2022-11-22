Завтра стартует Международная конференция по искусственному интеллекту и анализу данных

Завтра, 23 ноября, стартует международная онлайн-конференция по искусственному интеллекту (ИИ) Artificial Intelligence Journey . Два дня подряд на ней будут выступать ведущие исследователи, учёные и предприниматели, технические специалисты в области искусственного интеллекта и машинного обучения, представители органов власти и организаций в сфере устойчивого развития. Конференцию откроют помощник Президента РФ Максим Орешкин и первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Первый день состоит из трёх тематических направлений — научного ( AI Journey Science ), трека по популяризации искусственного интеллекта среди молодёжи ( AI Journey Junior ) и трека про применение данных технологий в области ESG.

Научный трек начнётся с прямой линии Александра Ведяхина с представителями технологических центров ИИ, на которой будут обсуждаться вопросы использования технологий искусственного интеллекта для решения глобальных и региональных проблем в области устойчивого развития.

Далее в формате keynote talks выступят известные учёные: профессор Индийского института технологий в Бомбее Пушпак Бхаттачария, главный научный сотрудник Renault Group Люк Джулия, ведущий научный сотрудник Института искусственного интеллекта AIRI, профессор РАН и Сколтеха Иван Оселедец, профессор, руководитель Центра прикладного ИИ Сколтеха и группы «Обучаемый интеллект» Института искусственного интеллекта AIRI Евгений Бурнаев и другие. Также в рамках мероприятия пройдет постерная сессия исследовательских работ.

В молодёжной части конференции для учащихся средних и старших классов AI Journey Junior пройдут лекции по графам и методам машинного обучения, воркшопы и мастер-классы, на которых участники научатся создавать голосовые болталки c помощью SaluteSpeech, классифицировать тексты, писать фэнтези с GPT3, а на интерактиве по ESG представители молодого поколения узнают, как технологии ИИ помогают жить более экологично: проектировать дома и целые экополисы, экономить ресурсы и сокращать воздействие человека на окружающую среду.

В этот же день по темам ESG выступят известные российские и международные учёные и практики, которые расскажут о важности использования новейших технологий при проведении научных исследований, направленных на достижение целей устойчивого развития, о практических технологических решениях, которые уже меняют нашу жизнь, а также простыми словами посветят зрителей в свои исследования и открытия.

Также пройдут дискуссия о развитии искусственного интеллекта в БРИКС и ШОС и обсуждение этических аспектов использования ИИ.

В конце первого дня будут подведены итоги международного соревнования по ИИ — AI Journey Contest , которое проводится при поддержке Института искусственного интеллекта AIRI.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка: