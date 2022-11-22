Кто в семье главный: 5 женских имен, владелицы которых всегда доминируют в отношениях

Эти представительницы прекрасного пола невероятно сильны духом и ради семейного благополучия готовы взваливать на свои плечи все обязанности и проблемы. Однако не всегда это позитивная их сторона - порой женщины с этими именами прирожденные лидеры, помешанные на власти и порядке. Алевтина

Имя Алевтина с латыни переводится, как «сильная», этот факт и отпечатывается с самого детства на всех представительниц с этим именем. Причем проявляется эта черта характера с самого раннего возраста и практически во все сферах жизни. Однако если вторая половинка Али сможет понять ее внутренний мир и научиться ее уважать, она станет максимально ласковой и преданной.

Диана

Владелица этого имени тоже попала в этот список, только в случае с Дианой, доминанткой она становится с возрастом, когда разочаровывается в противоположном поле и принимает непростое решение брать все в свои руки. После этого почти все мужчины охотно доверяют Диане позицию доминантки в паре.

Татьяна

Татьяна доверяет своей второй половинке на все 100% и желает, чтобы супруг был вполне самостоятельным человеком, однако все бытовые вопросы и организационные моменты внутри семьи она хочет брать на себя. Волевая и зачастую непреклонная Таня хочет, чтобы в доме всегда был порядок и уют.

Яна