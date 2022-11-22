В правительстве Коми обсудили меры безопасности на железнодорожном переезде в Эжве

Каждый год на железнодорожных путях в Эжве поезда сбивают людей. Дело в том, что местные жители регулярно переходят там дорогу в неположенных местах, чтобы попасть в эжвинский Строитель. В правительстве Коми обсудили этот вопрос.

И.о. министра экономического развития и промышленности Коми Евгений Пономаренко уверен, что решить проблему безопасности на этом участке очень важно, потому что весь микрорайон отделен железнодорожными путями и люди так или иначе будут постоянно переходить их. Северная железная дорога уже установила знаки безопасности и нанесла на асфальт близ перехода предупреждения о том, что нужно снять наушники и посмотреть по сторонам, прежде чем переходить пути.