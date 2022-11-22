В Сыктывкаре мужчина купил пряники с червями

В Сыктывкаре горожанин купил пряники с неприятной живностью внутри. Мужчина откусил кондитерское изделие и обнаружил шевелящихся белых червей. Журналист портала “Про Город” пообщался с сыктывкарцем.

15 ноября мужчина в одной их популярных продуктовых сетей купил пачку пряников. Закрытый пакет с кондитерским изделием лежал в шкафу около недели.

“21 ноября я вместе с семьей решил сесть попить чай, но нас ждал сюрприз. Я откусил один пряник и почувствовал, что на другом куске что-то шевелиться. Я пригляделся и увидел червяка, похожего на опарыша. Он был белый, жирный с черной головой”, — поделился мужчина.

Срок годности товара истекает 28 ноября 2022 года. По словам мужчины, в каждом прянике находились черви и их личинки.