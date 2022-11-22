Закон принят: в декабре под мобилизацию попадут россияне 127 профессий

Нововведения коснутся тех, кто проходит альтернативную службу во время мобилизации. Кроме того, под призыв попадут и граждане с непогашенной судимостью, сообщает портал ktv-ray.ru.

Совсем скоро в России изменятся условия для некоторых граждан, которые не могут или не хотят брать в руки оружие. В частности, это относится к тем, кто проходит альтернативную службу. Тем не менее, отмечается, что продолжат служить такие граждане там же.