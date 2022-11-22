Закон принят: в декабре под мобилизацию попадут россияне 127 профессий

Нововведения коснутся тех, кто проходит альтернативную службу во время мобилизации. Кроме того, под призыв попадут и граждане с непогашенной судимостью, сообщает портал ktv-ray.ru.
Совсем скоро в России изменятся условия для некоторых граждан, которые не могут или не хотят брать в руки оружие. В частности, это относится к тем, кто проходит альтернативную службу. Тем не менее, отмечается, что продолжат служить такие граждане там же.
И все же, многих военнослужащих могут направить в армию. Согласно обновленному списку Минтруда, это затронет 127 профессий. Сюда вошли врачи, учителя, воспитатели, инженеры, юрисконсульты, агрохимики, почтальоны, повара, оленеводы, лифтеры, артисты балета, хора и оркестра. Их всех могут перевести на гражданские должности в армию.
Также отменят запрет на призыв по мобилизации людей с непогашенной судимостью за тяжкие преступления.