Больницы Коми получили шесть новых автомобилей для выездных бригад

В рамках нацпроекта "Здравоохранение" для больниц Коми закупили шесть новых автомобилей, рассказали в пресс-службе регионального Минздрава.

Речь идет об автомобилях LADA GRANTA. На них будут ездить медики, которые оказывают помочь паллиативным больным на дому. Благодаря пополнению в автопарке врачам не придется заставлять пациентов ждать, пока они доберутся на автобусе или личном автомобиле.