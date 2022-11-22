Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

Больницы Коми получили шесть новых автомобилей для выездных бригад

Больницы Коми получили шесть новых автомобилей для выездных бригадМинздрав Коми

В рамках нацпроекта "Здравоохранение" для больниц Коми закупили шесть новых автомобилей, рассказали в пресс-службе регионального Минздрава.

Речь идет об автомобилях LADA GRANTA. На них будут ездить медики, которые оказывают помочь паллиативным больным на дому. Благодаря пополнению в автопарке врачам не придется заставлять пациентов ждать, пока они доберутся на автобусе или личном автомобиле.

По автомобилю получили Сыктывкарская поликлиника, а также районные больницы: Усть-Куломская, Усть-Вымская, Сысольская, Усинская, Княжпогостская.

     

...

  • 0

Читайте также:

Популярное

Последние новости