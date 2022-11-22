Больницы Коми получили шесть новых автомобилей для выездных бригад

В рамках нацпроекта "Здравоохранение" для больниц Коми закупили шесть новых автомобилей, рассказали в пресс-службе регионального Минздрава.
Речь идет об автомобилях LADA GRANTA. На них будут ездить медики, которые оказывают помочь паллиативным больным на дому. Благодаря пополнению в автопарке врачам не придется заставлять пациентов ждать, пока они доберутся на автобусе или личном автомобиле.
По автомобилю получили Сыктывкарская поликлиника, а также районные больницы: Усть-Куломская, Усть-Вымская, Сысольская, Усинская, Княжпогостская.