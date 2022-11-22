Владимир Путин подписал закон о едином пособии на детей

Владимир Путин подписал закон о введении нового универсального пособия для беременных и семей с детьми. Оно охватит примерно 10 миллионов человек, а обращаться за мерой поддержки станет проще, пишет rg.ru. Новый закон начнет действовать с 1 января 2023 года. Получать пособия смогут граждане России, которые постоянно проживают на территории страны.

Теперь место пособия на ребенка и ежемесячной выплаты беременным женщинам займет пособие в связи с рождением и воспитанием малыша. Если в семье несколько детей до 17 лет, пособие назначается на каждого из них. Выплачивать его начнут с месяца рождения ребенка

Помощь будет оказываться на единых условиях, независимо от региона проживания. Граждане будут освобождены от сбора многочисленных справок для получения пособия.

Средства получат семьи с доходами ниже одного регионального прожиточного минимума на человека. Пособие будет назначаться на основе комплексной оценки нуждаемости, которая будет учитывать доходы семьи, имущественную обеспеченность и трудовой потенциал. При этом в расчет будет браться прожиточный минимум, установленный по месту жительства.

Еще одно нововведение — семьи с доходом ниже прожиточного минимума на человека получат возможность за счет средств материнского капитала оформить ежемесячную выплату вне зависимости от количества детей. Сейчас родители могут это сделать только при рождении второго ребенка.

Размер пособия составит 50, 75 или 100 процентов регионального прожиточного минимума на детей, при этом будут учитывать уровень среднедушевого дохода семьи и другие факторы. В среднем по стране пособие, таким образом, составит 7 тыс., 10,5 тыс. и 14 тыс. рублей.