Диетолог рассказала о том, как эффективно обмануть голод

Нередко причиной набора веса является переедание. Однако голод можно обмануть. О том, как это сделать, рассказала диетолог Елена Соломатина в беседе с радио Sputnik.
Мозг человека не сразу получает сигнал о насыщении. Сигнал о насыщении приходит лишь через 20 минут после начала еды.В этот момент в организме начинает вырабатываться гормон лептин, который сигнализирует о том, что клетки сыты. Но за это время человек успевает съесть большое количество разной еды. Поэтому, чтобы избежать переедания, эксперт советует есть объемную пищу с малым количеством калорий.
Для этого прекрасно подойдут овощи, которые создают в желудке объем, но не несут большое количество калорий. Как только желудок наполнится, то гормон голода грелин перестанет вырабатываться. Таким образом, поедание овощей перед основным приемом пищи, не даст человеку съедать огромные порции калорийной еды.