Диетолог рассказала о том, как эффективно обмануть голод

Нередко причиной набора веса является переедание. Однако голод можно обмануть. О том, как это сделать, рассказала диетолог Елена Соломатина в беседе с радио Sputnik.

Мозг человека не сразу получает сигнал о насыщении. Сигнал о насыщении приходит лишь через 20 минут после начала еды.В этот момент в организме начинает вырабатываться гормон лептин, который сигнализирует о том, что клетки сыты. Но за это время человек успевает съесть большое количество разной еды. Поэтому, чтобы избежать переедания, эксперт советует есть объемную пищу с малым количеством калорий.