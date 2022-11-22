Девам нельзя упускать возможности, а Тельцам стоит помалкивать: гороскоп на 22 ноября

Овен В этот день Овны окажутся перед сложным решением, прежде чем его принять, придется что-либо поменять в жизни. Вы точно знаете, что для вас хорошо и что вам нужно, поэтому сможете смело добиться своих целей. Старайтесь не тревожиться по мелочам и относитесь избирательнее к кругу своих друзей.

Телец

У Тельцов все будет идти гладко, особенно в личной жизни. Те, кто находится в отношениях, почувствуют еще большую любовь со стороны партнера, а одинокие представители встретят свою половину. Осторожность стоит проявлять с деньгами, также не стоит никому рассказывать о своих успехах.

Близнецы

Близнецы сегодня могут подумать, что они движутся в неправильном направлении. Однако звезды советуют помнить, что резкие перемены не приведут ни к чему хорошему. Постарайтесь отпустить внутреннюю тревогу и сконцентрироваться на чем-то менее значительном, это поможет вам отвлечься.

Рак

Представителям знака захочется изменить жизнь к лучшему, но на этом фоне возможны конфликты с окружающими. В финансовом плане все будет идти спокойно, у вас получится сэкономить и избежать не нужных трат. На работе постарайтесь сосредоточиться на собственных задачах.

Лев

Львы в этот день могут готовиться к громким победам, при этом их поведение будет вызывающим. Для того, чтобы в действительности добиться желаемого, стоит придерживаться спокойствия и рассудительности. Звезды советуют плыть по течению и довериться судьбе, тогда все будет идти успешно.

Дева

День будет благоприятным и спокойным, особенно если Девы не забудут усмирять свою вспыльчивость и импульсивность. Не упускайте новые возможности, которые будут появляться у вас на пути. В сфере образования могут возникнуть сложности, но вы с легкостью справитесь, если сохраните разум холодным.

Весы

Весы должны следить за своим эмоциональным состоянием. Яркие ощущения и потребность в приключениях могут привести к скандалам и ссорам с близкими, поскольку не все готовы к такому досугу. Любые разговоры и договоренности будут идти легко, поэтому можете действовать смело.

Скорпион

Скорпионов ждет судьбоносная встреча, новый человек в короткие сроки может стать частью вашей жизни. Приятные перемены ждут представителей знака, находящихся в браке. Если вы сумеете быстро сосредоточиться на важной задаче, то стремительный взлет по карьерной лестнице вам обеспечен.

Стрелец

Посвятите время своим друзьям, которые очень нуждаются в вашем внимании и заботе. Сегодня они будут особенно восприимчивы и вы сможете довольно эмоционально провести время. Кроме того, к вам будет предрасположено и начальство, поэтому смело заявляйте о своих идеях и желаниях.

Козерог

Звезды рекомендуют вам меньше придираться к себе, в противном случае это может перерасти в одержимость. Старайтесь не брать на себя слишком много ответственности, поскольку вы рискуете себя попросту перегрузить. Вечер проведите в кругу семьи, это поможет вам восстановить ресурсы.

Водолей

Водолеи могут понять, что их не устраивают отношения, в которых они находятся. Из-за этого вероятны ссоры и срывы, но стоит помнить, что это всего лишь временный период. Дабы избежать недомолвок - говорите близким о своих чувствах, тогда все встанет на свои места.

Рыбы