Добровольцам спецоперации дадут статус ветеранов

Владимир Путин подписал Федеральный закон о статусе ветерана боевых действий для добровольцев, участвующих в спецоперации на Украине.
В соответствии с законом, ветеранами (инвалидами) боевых действий признаются лица, поступившие в созданные по решению органов государственной власти России добровольческие формирования, содействующие выполнению задач Вооружённых Сил РФ, в ходе СВО на территориях Украины, ДНР и ЛНР с 24 февраля 2022 года, а также на территориях Запорожской и Херсонской областей с 30 сентября 2022 года.
Статус, таким образом, будет положен не только на военнослужащим, но и на участникам добровольческих формирований, которые содействуют выполнению задач в ходе спецоперации на Украине. В результате равные права и поддержка будут предоставлены всем участникам СВО.