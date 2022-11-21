На пожаре в Коми погибли 72 коровы

Как рассказали в пресс-службе главы Коми, 21 ноября в 04:42 утра в селе Межег Усть-Вымского района вспыхнуло одно из помещений на ферме. Пламя охватило 58 квадратных метров, в результате чего пострадало не только здание, но и животные: на месте происшествия погибли десятки коров.

От дыма задохнулись 72 единицы скота. По словам Эльмиры Ахмеевой — первого зампреда правительства республики — пострадавшая ферма нуждается в поддержке. Она пообещала, что ее окажут как местные, так и региональные органы.