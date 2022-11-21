Жителям Коми домов будут пересчитывать плату за вывоз мусора в случае отъезда

В правительстве Российской Федерации решили ввести возможность пересчитывать плату за вывоз мусора для всех жильцов многоквартирных домов, если они временно не пользовались услугой. Например уехали в отпуск. Такое постановление подписал премьер министр Михаил Мишустин.
Изменения позволят производить перерасчет для жителей домов, где тарифы исходят из числа прописанных, а также домов, где расчет производится от площади помещений.
Чтобы плату пересмотрели, будет необходимо написать заявление в управляющую компанию, а также предоставить документы, которые подтверждают отъезд: билеты на самолет или турпутевки.
Перерасчёт предоставляется жильцам, которые по тем или иным причинам отсутствовали более пяти календарных дней. Это касается не только отпусков, но и, к примеру, командировок.
Новый порядок начнёт действовать с 1 марта 2023 года, пишет "Комиинформ".