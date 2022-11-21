Жителям Коми домов будут пересчитывать плату за вывоз мусора в случае отъезда

В правительстве Российской Федерации решили ввести возможность пересчитывать плату за вывоз мусора для всех жильцов многоквартирных домов, если они временно не пользовались услугой. Например уехали в отпуск. Такое постановление подписал премьер министр Михаил Мишустин.

Изменения позволят производить перерасчет для жителей домов, где тарифы исходят из числа прописанных, а также домов, где расчет производится от площади помещений.