Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

Сбер запустил собственную систему управления операционным риском СберОРМ

Фото Sber

Сбер внедрил собственную систему управления операционным риском СберОРМ, полностью отказавшись от иностранного программного обеспечения.

СберОРМ – это ИТ-решение на основе цифровой облачной платформы Сбера Platform V. Автоматизированная система основана на лучших мировых практиках и обеспечивает полный цикл управления операционным риском в организации.

СберОРМ позволяет автоматизировать процесс выявления и обработки информации об инцидентах, формировать прогноз потерь по рискам, отслеживать фактический уровень рисков и давать рекомендации по их минимизации. Собственное решение, которым сейчас пользуются более 30 тысяч человек, позволило Сберу в 4 раза сократить расходы на управление операционным риском, в том числе за счет того, что 80% решений теперь принимаются автоматически.

СберОРМ помогает проактивно реагировать на выявленные в процессах недостатки и продолжать предоставлять клиентам Сбера надёжные сервисы. СберОРМ также обеспечивает соответствие требованиям регулятора к системе управления операционным риском, включая расчет капитала и формирование обязательной отчетности.

...

  • 0

Читайте также:

Популярное

Последние новости