Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

Благотворительный фонд Сбербанка открывает приём заявок на ежегодный грантовый конкурс

Благотворительный фонд Сбербанка открывает приём заявок на ежегодный грантовый конкурсФото Sber

Стартовал ежегодный открытый грантовый конкурс для некоммерческих организаций (НКО) в рамках благотворительной программы-акции «Добрый новогодний подарок». Инициатором и организатором программы выступает Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее».

Ставший традиционным конкурс «Добрый новогодний подарок» является ключевым событием Фонда и в 2022 году проводится в восьмой раз. Программа нацелена на поддержку негосударственных некоммерческих организаций, оказывающих профессиональные услуги в сфере социальной, творческой или бытовой адаптации, абилитации, обучения и развития детей и подростков с особенностями ментального развития, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В рамках конкурса НКО могут претендовать на грант суммой до 1 млн рублей. Продолжительность проекта — не менее 8 и не более 12 месяцев.

«В этом году были усовершенствованы методика и инструментарий конкурса, при этом подход к отбору проектов остался неизменным — поддержку получат те проекты, которые позволяют детям и подросткам с ментальными особенностями или опытом сиротства получить системный доступ к помощи квалифицированных специалистов и в ходе занятий развить необходимые для жизни в обществе и дальнейшей учебы навыки, сделать шаг к самостоятельной жизни, — комментирует Марина Михайлова, программный директор Благотворительного фонда «Вклад в будущее». — Подать заявку на грантовое финансирование могут организации из любого региона России: приём заявок и работа с грантополучателями проходит на удобной онлайн-платформе».

До 13 декабря 2022 года фонд принимает заявки от НКО на поддержку проектов по следующим направлениям:

  • реализация комплексных программ, основанных на развивающих и поведенческих подходах (психолого-педагогическая коррекция);
  • творческая реабилитация, в том числе через знакомство и обучение ремеслу, творческим специальностям;
  • развитие социально-бытовых навыков, освоение социального пространства;
  • развитие социально-коммуникативных навыков, в том числе с использованием альтернативной и дополнительной коммуникации;
  • развитие мотивации к трудовой деятельности: профориентация и подготовка к последующему трудоустройству;
  • тренировочное проживание или подготовка к самостоятельному или сопровождаемому проживанию;
  • адаптивный спорт и др.

Ознакомиться с конкурсной документацией и подать заявку можно на сайте конкурса https://konkurs-dngp.vbudushee.ru. Победители будут объявлены не позднее 3 марта 2023 года.

За восемь лет существования программы-акции поддержка была оказана 201 некоммерческой организации. Для детей было проведено более 200 тысяч занятий, которые помогли им в освоении навыков необходимых для жизни, получения образования и выбора профессии.

...

  • 0

Читайте также:

Популярное

Последние новости