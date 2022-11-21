Благотворительный фонд Сбербанка открывает приём заявок на ежегодный грантовый конкурс

Стартовал ежегодный открытый грантовый конкурс для некоммерческих организаций (НКО) в рамках благотворительной программы-акции «Добрый новогодний подарок». Инициатором и организатором программы выступает Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее».
Ставший традиционным конкурс «Добрый новогодний подарок» является ключевым событием Фонда и в 2022 году проводится в восьмой раз. Программа нацелена на поддержку негосударственных некоммерческих организаций, оказывающих профессиональные услуги в сфере социальной, творческой или бытовой адаптации, абилитации, обучения и развития детей и подростков с особенностями ментального развития, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В рамках конкурса НКО могут претендовать на грант суммой до 1 млн рублей. Продолжительность проекта — не менее 8 и не более 12 месяцев.
«В этом году были усовершенствованы методика и инструментарий конкурса, при этом подход к отбору проектов остался неизменным — поддержку получат те проекты, которые позволяют детям и подросткам с ментальными особенностями или опытом сиротства получить системный доступ к помощи квалифицированных специалистов и в ходе занятий развить необходимые для жизни в обществе и дальнейшей учебы навыки, сделать шаг к самостоятельной жизни, — комментирует Марина Михайлова, программный директор Благотворительного фонда «Вклад в будущее». — Подать заявку на грантовое финансирование могут организации из любого региона России: приём заявок и работа с грантополучателями проходит на удобной онлайн-платформе».
До 13 декабря 2022 года фонд принимает заявки от НКО на поддержку проектов по следующим направлениям:
- реализация комплексных программ, основанных на развивающих и поведенческих подходах (психолого-педагогическая коррекция);
- творческая реабилитация, в том числе через знакомство и обучение ремеслу, творческим специальностям;
- развитие социально-бытовых навыков, освоение социального пространства;
- развитие социально-коммуникативных навыков, в том числе с использованием альтернативной и дополнительной коммуникации;
- развитие мотивации к трудовой деятельности: профориентация и подготовка к последующему трудоустройству;
- тренировочное проживание или подготовка к самостоятельному или сопровождаемому проживанию;
- адаптивный спорт и др.
Ознакомиться с конкурсной документацией и подать заявку можно на сайте конкурса https://konkurs-dngp.vbudushee.ru. Победители будут объявлены не позднее 3 марта 2023 года.
За восемь лет существования программы-акции поддержка была оказана 201 некоммерческой организации. Для детей было проведено более 200 тысяч занятий, которые помогли им в освоении навыков необходимых для жизни, получения образования и выбора профессии.