Благотворительный фонд Сбербанка открывает приём заявок на ежегодный грантовый конкурс

Стартовал ежегодный открытый грантовый конкурс для некоммерческих организаций (НКО) в рамках благотворительной программы-акции «Добрый новогодний подарок». Инициатором и организатором программы выступает Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее».

Ставший традиционным конкурс «Добрый новогодний подарок» является ключевым событием Фонда и в 2022 году проводится в восьмой раз. Программа нацелена на поддержку негосударственных некоммерческих организаций, оказывающих профессиональные услуги в сфере социальной, творческой или бытовой адаптации, абилитации, обучения и развития детей и подростков с особенностями ментального развития, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В рамках конкурса НКО могут претендовать на грант суммой до 1 млн рублей. Продолжительность проекта — не менее 8 и не более 12 месяцев.