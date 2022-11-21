Сбер повысил ставки по вкладам в юанях

С 18 ноября Сбер увеличил ставки по вкладам в юанях. По вкладу «Новые возможности» максимальная ставка достигла 1,5% годовых, по «Вкладу в юанях» — 1,05% годовых. Раньше — 0,2 и 0,55% годовых соответственно. Остальные параметры депозитов не изменились.

"Мы не только значительно повысили ставки, но и предлагаем клиентам выгодный курс конвертации рублей и долларов в юани, что увеличивает совокупную доходность вкладов. Думаю, сейчас самое подходящее время, чтобы диверсифицировать сбережения и перевести часть из них в китайский юань. Максимальные ставки предусмотрены для клиентов, которые оформят вклад на три года", - рассказал Сергей Широков, директор дивизиона "Занять и сберегать" Сбербанка.