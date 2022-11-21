Врач назвал три продукта, о которых стоит поскорее забыть

Хирург-уролог, андролог, онкоуролог, кандидат медицинских наук Марк Гадзиян перечислил продукты, употребление которых несет преимущественно вред для организма, а потому от них лучше отказаться совсем.
В списке - газировка, различные лимонады. Продукт помимо риска возникновения онкологических заболеваний ускоряет приближение старческого слабоумия, отметил специалист.
"Хотя сладкое для мозга - необходимость, в газировке чрезвычайно большая концентрация сахарозы, и о таком питье следует поскорее забыть", - объяснил он.
Обжаренный в кипящем масле продукт - еще один враг человеческого организма, провоцирующий закупорку артерий, ослабление функционирования головного мозга и болезнь Альцгеймера. Причем не особо важно, что вы съели из приготовленного во фритюре - картошку или морепродукты. После обработки они одинаково вредны.
"Любые продукты, даже в высокой степени полезные в сыром виде, после обжаривания превращаются в несущие вред мозговой деятельности человека", - отметил специалист, объяснив это высоким уровнем содержания жиров, повышенной калорийностью, канцерогенными веществами, приводящими к воспалительным процессам.
Любителям еще одного сомнительного продукта на столе - соевого соуса - врач напомнил, что в одной столовой ложке жидкой приправы содержится чуть менее половины суточной нормы соли. По словам специалиста, последние исследования подтвердили, что гипертоническая болезнь, являясь итогом чрезмерного потребления натрийсодержащих продуктов (в том числе соевого соуса) и соли, негативно влияет на кровообращение.
"Препятствует нормальному кровообращению в коре головного мозга и ухудшает память", - уточнил врач в своем Telegram-канале.