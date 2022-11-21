Врач назвал три продукта, о которых стоит поскорее забыть

Хирург-уролог, андролог, онкоуролог, кандидат медицинских наук Марк Гадзиян перечислил продукты, употребление которых несет преимущественно вред для организма, а потому от них лучше отказаться совсем.

В списке - газировка, различные лимонады. Продукт помимо риска возникновения онкологических заболеваний ускоряет приближение старческого слабоумия, отметил специалист.

"Хотя сладкое для мозга - необходимость, в газировке чрезвычайно большая концентрация сахарозы, и о таком питье следует поскорее забыть", - объяснил он.

Обжаренный в кипящем масле продукт - еще один враг человеческого организма, провоцирующий закупорку артерий, ослабление функционирования головного мозга и болезнь Альцгеймера. Причем не особо важно, что вы съели из приготовленного во фритюре - картошку или морепродукты. После обработки они одинаково вредны.