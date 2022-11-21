Роскачество обнаружило худшую икру, кишащую паразитами: список опубликован

Эксперты Роскачества выявили самые некачественные бренды икры лосося, которые не стоит брать с полок российских магазинов.

В своем исследовании Роскачество проверило 48 наименований 44 марок, но по итогам высшую оценку получили лишь три бренда. К остальным товарам у специалистов возникли вопросы.