Роскачество обнаружило худшую икру, кишащую паразитами: список опубликован

Эксперты Роскачества выявили самые некачественные бренды икры лосося, которые не стоит брать с полок российских магазинов.
В своем исследовании Роскачество проверило 48 наименований 44 марок, но по итогам высшую оценку получили лишь три бренда. К остальным товарам у специалистов возникли вопросы.
Нарушений оказалась масса: кишечная палочка, паразиты и антибиотики. Среди некачественных марок оказались "Сонико-Чумикан", "Сделано в море", "Московский рыбокомбинат", "Корсаков", "Киржачский консервный завод" и "Асто".
Напомним, ранее эксперты Роскачества назвали самые некачественные марки сгущенного молока, которые ни в коем случае не стоит брать в магазине.