Эксперты рассказали о пяти марках сгущенного молока которые не стоит покупать

Сейчас крайне непросто найти хорошее сгущенное молоко на прилавках магазинов. К такому выводу пришли эксперты Росконтроля после проверок этого товара у разных производителей. Покупатели могут купить не только некачественный продукт, но и опасный. Молоко сгущенное с сахаром «36 копеек», как выяснилось, является фальсификатом. Массовая доля белка в продукте меньше указанной в маркировке и минимально допустимой техническим регламентом. Также он содержит консервант – сорбиновую кислоту, которую нельзя применять при изготовлении сгущенки. Степень нарушения охарактеризована как «высокая».

Продукт молокосодержащий сгущенный «Главпродукт» «Сгущенка с сахаром юбилейная» не соответствует заявленному составу: в нем нашли фосфат в большом количестве, который не указали в маркировке. По содержанию лактозы в продукте можно предположить, что вместо цельного сгущенного молока производитель использует сухую сыворотку. В составе есть также консервант — бензойная кислота, использование которого в данном виде продукции не предусмотрено техническим регламентом ТР ТС 029/2012. В дополнение — неверная информация на маркировке: фактическая массовая доля жира на 11% меньше, а белка в 2,8 раза меньше, чем указано на упаковке. Степень нарушения также высокая.

Молоко сгущённое с сахаром «Главпродукт» оказалось в чёрном списке, потому что по массовой доле белка в СОМО и массовой доле жира продукт не соответствует названию «цельное сгущенное молоко с сахаром» согласно идентификационным критериям данного вида продукции в техническом регламенте ТР ТС 033/2013. Вязкость, массовая доля жира не соответствует ГОСТу, который указан в маркировке. Выявлен не указанный в составе консервант сорбиновая кислота в небольшой, недействующей концентрации. Группа чистоты не соответствует ГОСТ 31688–2012, указанному в маркировке. Степень нарушения — средняя.

Молоко сгущенное с сахаром «Любимая классика», также не соответствует идентификационным критериям молока сгущенного с сахаром, который указан в техническом регламенте ТР ТС 033/2013 по массовой доле сухих веществ молока и массовой доле молочного белка в СОМО. С учетом относительно высоких содержаний фосфатов, возможно наличие в составе образца добавленных фосфатов, не указанных в составе. Не соответствует ГОСТ 31688–2012 по органолептическим и физико-химическим показателям. Степень нарушения также средняя.