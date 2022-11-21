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Что будет с пенсиями жителей Коми после Нового года, когда ликвидируют пенсионный фонд

Что будет с пенсиями жителей Коми после Нового года, когда ликвидируют пенсионный фондФото из архива "Pro Города"

Важная новость прозвучала за месяц с небольшим до финала 2022 года. Минтруд России сообщил о слиянии Пенсионного фонда РФ с Фондом социальной защиты населения, пишет портал teleprogramma.prо.

Вследствие чего изменится порядок выплаты пенсий гражданам, имеющим право на ее получение.

Как сообщается на сайте Минтруда РФ, пенсии и соцвыплаты россияне теперь будут получать вместе. 

"Пенсии можно будет получать одновременно с положенными социальными выплатами, а на соответствующие услуги доставочных организаций установят единый тариф", – говорится в сообщении Минтруда.

Сотрудники Фонда будут посещать граждан в установленные дни - с 3 по 25 число каждого месяца.

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