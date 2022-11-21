ООО "Ухтахлеб" признали банкротом

Федеральная налоговая служба РК объявила о признании ООО "Ухтахлеб" банкротом. Об этом сообщает "Комиинформ". Согласно материалам дела, заявление в Арбитражный суд поступило еще в 2021 году, а производство началось в феврале 2022 года. Причиной стала задолженность предприятия перед кредиторами, которая составляла 3 303 895 рублей 41 копейку.

В марте в связи с частичным погашением долга цифра стала меньше, но не намного. "Ухтахлеб" просил приостановить дело, так как администрация города намеревалась ликвидировать завод до 24 января 2023 года. Все работники были уволены и получили компенсацию, выходное пособие в размере среднего месячного заработка, а также сохранили средний месячный заработок на период трудоустройства.

На 18 апреля всем уволенным выплатили деньги на общую сумму 7 800 000 рублей Последний работник уволился 9 апреля.

Завод планировал погасить задолженность при помощи продажи имущества и беспроцентного займа. Суд удовлетворил новый иск предприятия и отказал налоговой начинать производство.

Тем не менее, уже в июне оказалось, что "Ухтахлеб" не сделал ничего, что предписал суд, как и не погасил задолженность. Тогда суд решил признать предприятие банкротом и открыть в отношении должника процедуру конкурсное производство сроком на шесть месяцев.