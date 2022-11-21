В Сыктывкаре жильцы дома, где был пожар, уже вторые сутки живут без света

В доме на Карла Маркса, который пострадал от пожара, до сих пор нет света в некоторых квартирах. Люди специально приобретают фонарики, чтобы как-то жить в таких условиях. Об этом редакции портала “Про Город Сыктывкар” рассказали жильцы четвертого подъезда.

Напомним, 19 ноября в многоквартирном жилом доме по адресу Карла Маркса, 172 произошло возгорание. В четвертом подъезде дома пострадали электрощитки с третьего по девятый этажи. Спасателям пришлось эвакуировать некоторых жильцов через окно. Предварительная причина пожара — неисправность электрооборудования.

По словам жильцов, на первых этажах четвертого подъезда уже дали свет, а верхние обещали подключить к электричеству сегодня.

“Люди сидят без света уже вторые сутки. Нам пришлось купить фонарики и ходить с ними по дому. Запах гари в подъезде и квартирах стоит до сих пор”, — сообщил один из жильцов дома.

Как рассказали сыктывкарцы, рабочие сразу начали чинить поврежденные электрощитки.