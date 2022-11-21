В Сыктывкаре жильцы дома, где был пожар, уже вторые сутки живут без света

В доме на Карла Маркса, который пострадал от пожара, до сих пор нет света в некоторых квартирах. Люди специально приобретают фонарики, чтобы как-то жить в таких условиях. Об этом редакции портала “Про Город Сыктывкар” рассказали жильцы четвертого подъезда.
Напомним, 19 ноября в многоквартирном жилом доме по адресу Карла Маркса, 172 произошло возгорание. В четвертом подъезде дома пострадали электрощитки с третьего по девятый этажи. Спасателям пришлось эвакуировать некоторых жильцов через окно. Предварительная причина пожара — неисправность электрооборудования.
По словам жильцов, на первых этажах четвертого подъезда уже дали свет, а верхние обещали подключить к электричеству сегодня.
“Люди сидят без света уже вторые сутки. Нам пришлось купить фонарики и ходить с ними по дому. Запах гари в подъезде и квартирах стоит до сих пор”, — сообщил один из жильцов дома.
Как рассказали сыктывкарцы, рабочие сразу начали чинить поврежденные электрощитки.
“Работать начали сразу, как только пожарные уехали. То есть мы никуда не звонили, никого не просили. Сейчас, в подъезде последствия пожара убирают одновременно с установкой новых электрощитов. Может быть, сегодня уже включат свет и нам. Хотя электрики говорят, что могут и не успеть”, — отметил сыктывкарец.
Жильцы пострадавшего подъезда вынуждены хранить продукты на балконе.
“Морозилка на балконе теперь. Хорошо, что газ в доме есть. А если бы плита была электрическая? В таком случае вообще ведь жить невозможно. Даже воду не вскипятить”, — заключил мужчина.
Подобные ситуации невозможно предугадать, поэтому дома всегда необходимо иметь большой пауэрбанк и фонарь на батарейках, советуют жильцы дома на Карла Маркса.