В Сыктывкаре нашли останки собаки рядом с жилым домом

В поселке Краснозатонский нашли обглоданный труп собаки. Скорее всего, животное стало жертвой волка. Об этом журналисту портала “Про Город Сыктывкар” рассказал житель поселка.

20 ноября в микрорайоне Сосновая поляна на улице Радужная местный житель обнаружил позвоночник и голову собаки. На трупе не осталось даже ошейника. Мужчина, который нашел останки животного, предполагает, что на пса мог напасть волк.