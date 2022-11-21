В Сыктывкаре нашли останки собаки рядом с жилым домом

В поселке Краснозатонский нашли обглоданный труп собаки. Скорее всего, животное стало жертвой волка. Об этом журналисту портала “Про Город Сыктывкар” рассказал житель поселка.
20 ноября в микрорайоне Сосновая поляна на улице Радужная местный житель обнаружил позвоночник и голову собаки. На трупе не осталось даже ошейника. Мужчина, который нашел останки животного, предполагает, что на пса мог напасть волк.
“Наш участок находится почти в середине микрорайона, а труп нашли всего лишь в ста метрах от нас”, — прокомментировал местный житель.
По словам сыктывкарцев, хозяйка собаки смогла опознать своего питомца.
Напомним, 7 ноября на улице Печорская в районе Мясокомбината горожане нашли половину тела собаки. Вероятнее всего, пса загрыз волк. По словам местных жителей, этот случай был первым, когда возле комбината появился дикий хищный зверь.