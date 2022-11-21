Пенсионера из Коми заставили утонуть в кредитах и украли у него 2,5 миллиона рублей

В полицию города Воркуты обратился мужчина, который стал жертвой лже-сотрудников банка. Местный житель 1959 года рождения потерял просто баснословную сумму в 2,5 миллиона рублей. Об этом рассказали в пресс-службе МВД региона.

По словам потерпевшего, целую неделю ему звонили якобы сотрудники банка, которые убедили его в том, что некто оформил на его имя кредит. Схема мошенников была стандартной: они убедили пенсионера сделать так называемый зеркальный займ, чтобы спасти деньги.