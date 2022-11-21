Успеть купить: названы новогодние продукты, которые уже начали стремительно дорожать

Традиционные для новогоднего стола продукты всегда дорожают с приближением праздника. Однако в этом раз некоторые из них выросли в цене больше обычного.
По словам доцента кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольги Лебединской, которые приводит агентство "Прайм", килограмм охлажденного лосося стал дороже на 27,64 процента, и это не предел. Экономист считает, что к концу декабря этот продукт, скорее всего, вырастет в цене еще на 10 процентов. Также увеличилась стоимость соленых и копченых рыбных деликатесов — на 4,83 процента, а креветок — на 22,09 процента). Икра лососевых рыб подорожала на 12,5 процента.
Выросла стоимость отечественного шампанского — с 390 рублей до 500 рублей. Подорожали многие сыры. А цены на многие фрукты даже снизились: груши подешевели на 6,34 процента, апельсины — на 11,98 процента, виноград — на 9,00 процента.
Эксперты также предупреждают о грядущем подорожании импортного шампанского. По мнению аналитика по товарно-сырьевым рынкам маркетплейса "Финмир" Валентины Милашевской, цены на игристый напиток возрастут на 40 процентов.