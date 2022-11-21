В Сыктывкаре снова ударят морозы: синоптики дали прогноз

В столице Коми немного потеплело, но синоптики обещают, что морозы скоро вернутся. О том, когда это случится, рассказали в ЦГМС региона.

Как сообщили метеорологи, в понедельник, 21 ноября, температура воздуха в Сыктывкаре установится в районе всего -4…-6С. Облачное небо иногда будет проясняться, а днем может пройти небольшой снегопад.