В Сыктывкаре снова ударят морозы: синоптики дали прогноз

В столице Коми немного потеплело, но синоптики обещают, что морозы скоро вернутся. О том, когда это случится, рассказали в ЦГМС региона.
Как сообщили метеорологи, в понедельник, 21 ноября, температура воздуха в Сыктывкаре установится в районе всего -4…-6С. Облачное небо иногда будет проясняться, а днем может пройти небольшой снегопад.
Во вторник, 22 ноября, ситуация не поменяется, а вот в среду, 23 ноября, жителей столицы снова ожидают морозы. Резкое похолодание до -15…-17 градусов ожидается к вечеру. Днем температура установится на отметках -8…-10 градусов. Осадков в этот день не ожидается.