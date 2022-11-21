Близнецы получат неожиданные новости, а Скорпионов ждет проблема: гороскоп на 21 ноября

Овен Если вы хотите сегодня добиться успеха, смотрите на вещи реально, а не предавайтесь фантазиям. Иллюзии могут оказаться даже опасными, поскольку заведут вас чересчур далеко. Чтобы найти путь к важным для вас целям, учитывайте сегодня не только свои собственные, но и чужие интересы. Многие проблемы вам придется решать полностью самостоятельно, но вы с этим отлично справитесь. В итоге день окажется достаточно утомительным, поэтому к вечеру вы почувствуете усталость, но останетесь довольны полученными результатами. Вечером вас может ожидать приятное общение с близкими людьми. Телец Сегодня вы будете склонны к злоупотреблению чужим терпением и добротой, можете попытаться использовать окружающих в своих интересах. Иногда это, действительно, будет позволять вам быстрее добиваться нужных результатов, но чаще станет приводить к разногласиям, ссорам и обидам. Используйте полученные ранее знания и опыт и не пытайтесь ставить эксперименты, если хотите добиться в работе значительного прогресса. Если что-то пойдет не так, не отступайте – настойчивость также принесет достойные плоды. Вечером вас ожидает интересная встреча или новое знакомство, которое получит романтическое продолжение.

Близнецы Благоприятный день в плане работы и бизнеса. Сосредоточьтесь на этих сферах, и вы добьетесь больших успехов, поскольку не станете отвлекаться на пустяки. Опять же, если все остальное отойдет для вас временно на второй план, близкие люди могут испытать нехватку внимания с вашей стороны и станут обижаться. Вероятны трудности в общении с любимым человеком: причиной ссор может стать недопонимание. Постарайтесь сразу прояснять любую ситуацию и обо всем говорить максимально откровенно. Этот день благоприятен для покупки мебели, предметов интерьера, начала ремонта. Вечером вы можете получить неожиданные, но хорошие новости.

Рак

Благоприятный день в финансовом плане. Вы не станете тратить деньги зря, вкладывая их с умом и, вообще, покажете себя как человека, обладающего выдающимися предпринимательскими способностями. Все сделанные вами сегодня покупки, в том числе незапланированные, будут чрезвычайно удачными и выгодными. В плане решения личных проблем картина будет несколько иная: здесь вы будете склонны к спешке, можете что-то упустить из виду или забыть поинтересоваться мнением дорогого вам человека по какому-то важному вопросу. В отношениях с любимым человеком может вкрасться ревность и подозрительность: старайтесь не давать для них и малейшего повода.

Лев

Этот день обещает быть во многом благоприятным и плодотворным. Вы не только быстро добьетесь всех важных целей, которые перед собой поставили, но и отлично справитесь с требующими внимания мелкими делами. Успешно пройдут важные встречи и деловые переговоры: вы произведете благоприятное впечатление на потенциальных партнеров, союзников и работодателей. Не исключено, что кто-то влюбится в вас буквально с первого взгляда, что может положить начало необычной, головокружительной романтической истории. Все поездки этого дня сложатся удачно. Не исключено, что придется собираться в путь в спешке, но ничего важного вы не забудете.

Дева

Этот отличный день позволит вам справиться со сложными задачами, которые окружающим оказались не «по зубам» и проявить свои способности во всей красе. Не исключено, что кто-то позавидует вашим успехам и достижениям, однако, не захочет критиковать вас во всеуслышание или вставать у вас на пути. Вторая половина дня порадует вас приятными сюрпризами и подарками. Из-за высокого жизненного потенциала вы не почувствуете усталости даже при высоких нагрузках и сумеете сохранить оптимизм и хорошее настроение. Вечер благоприятен для занятий спортом или каких-то оздоровительных процедур.

Весы

Этот день сложится весьма удачно, но только если вы не будете спешить. Первая половина дня благоприятна для новых дел, но если вы хотите взяться за что-то действительно серьезное и важное, подходящий момент наступит немного позднее. Представится шанс восстановить старые связи, как деловые, так и дружеские. Люди, с которыми вы давно не виделись, будут очень рады возобновить с вами общение. У вас может появиться отличная идея, касающаяся работы или бизнеса. Чтобы воплотить ее в жизнь, пригодится полученный ранее опыт, поскольку складывающиеся в этот день ситуации напомнят вам события, которые недавно уже происходили.

Скорпион

Больше всего этот день подходит для завершения ранее начатых важных дел. Не нужно откладывать на другое время решение сложных задач или встречи, которые вам неприятны: позднее вам станет заниматься этим еще труднее. Можно организовать какое-то семейное мероприятие, планировать ремонт или переезд. Только не нужно переходить к реальным действиям – пока еще не наступил благоприятный момент. Также воздержитесь сегодня от того, чтобы что-то обещать – сдержать слово будет невероятно тяжело. Вечером вы сможете успешно решить какую-то бытовую проблему или в чем-то помочь близким людям.

Стрелец

Вас ожидает насыщенный и интересный день. Вы будете действовать очень быстро, но даже в таком темпе безошибочно справитесь с решением как хорошо знакомых, так и абсолютно новых задач. Окружающие будут сегодня за вами не успевать, поэтому иногда вы станете оставаться со своими проблемами один на один. Впрочем, это вас не испугает: вы найдете достойный выход из любого положения. Не будьте излишне требовательны к тем, кто вам дорог. Если вы будете лояльнее относиться к чужим слабостям, то отношения, которые для вас важны, изменятся в лучшую сторону. Вечером вы можете услышать неожиданное признание в любви.

Козерог

Вас ожидает довольно сложный день. Вы бы предпочли в любом деле действовать открыто, но будете вынуждены изворачиваться и хитрить, чтобы уберечься от ненужного вам вмешательства окружающих в ваши дела. Все это будет заставлять вас нервничать, и вы будете сердиться и на себя и на ситуацию в целом. Наберитесь терпения: вскоре все изменится в лучшую сторону, вы почувствуете уверенность и добьетесь даже лучших результатов, чем ожидали. Не рискуйте без необходимости и не принимайте участие в опасных экспериментах: предусмотрительность окажется сегодня весьма полезной.

Водолей

Этот день обещает быть не только удачным, но и невероятно щедрым на новые возможности. Сегодня вам удастся реализовать ваши творческие планы, задумки, которые могут принести вам успех и признание окружающих. Успешно пройдут деловые встречи и выступления на публике: вы заинтересуете слушателей своими идеями и завоюете их симпатии. Не исключена незапланированная поездка, которая подарит вам приятное знакомство с интересным человеком, который в дальнейшем сыграет в вашей жизни немаловажную роль. Вечер желательно провести максимально спокойно, не обсуждая ни семейные проблемы, ни финансовые вопросы.

Рыбы