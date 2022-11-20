Кому в России выдадут 16 тысяч рублей

Стало известно о том, кто может претендовать на выплату от государства в размере 16 тысяч рублей.
Обладатели звания “Почетный донор России” в 2022 году могут рассчитывать на выплату в 16 тысяч рублей от государства. Об этом рассказала старший преподаватель факультета бизнеса РЭУ имени Г. В. Плеханова Дарья Стюрина в беседе с агентством «Прайм».
Также обладатели могут получить дополнительный выходной с сохранением заработной платы и бесплатное питание в день сдачи крови. Помимо прочего, граждане этой категории могут рассчитывать на оплачиваемый отпуск в любое удобное время, льготные путевки в санатории, внеочередное оказание медпомощи и прочего уровня поддержку в зависимости от регионов.