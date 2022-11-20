В Краснозатонскую поликлинику поставят новый аппарат для рентгена

Так, на портале государственных закупок появилась заявка на поставку рентгеновской системы. Первичная стоимость закупки составляет 22 миллиона 700 тысяч рублей. До 1 декабря компании могут принять участие в электронном конкурсе. А уже 5 декабря, конкурсная комиссия решит, с каким подрядчиком будет заключен контракт.

После заключения контракта, рентгеновский аппарат должен будет поставлен в медицинское учреждение не позднее чем через 90 дней. Подрядчик должен поставить технику в новом и неиспользованном ранее состоянии, а выпущена она должна быть в 2022 году.