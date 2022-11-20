В Краснозатонскую поликлинику поставят новый аппарат для рентгена

В Сыктывкарской городской поликлинике поселка Краснозатонский появится новый аппарат для осуществления рентгенодиагностики.
Так, на портале государственных закупок появилась заявка на поставку рентгеновской системы. Первичная стоимость закупки составляет 22 миллиона 700 тысяч рублей. До 1 декабря компании могут принять участие в электронном конкурсе. А уже 5 декабря, конкурсная комиссия решит, с каким подрядчиком будет заключен контракт.
После заключения контракта, рентгеновский аппарат должен будет поставлен в медицинское учреждение не позднее чем через 90 дней. Подрядчик должен поставить технику в новом и неиспользованном ранее состоянии, а выпущена она должна быть в 2022 году.