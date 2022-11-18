Врач рассказала о провоцирующей рак желудка инфекции

Хеликобактер пилори — это разновидность бактерий, которые могут попасть в организм и жить в пищеварительном тракте. Спустя годы из-за них могут появиться язвы на слизистой оболочке желудка или в верхней части тонкого кишечника. А некоторых эта инфекция может привести к раку желудка, сообщила в беседе с "Известиями" главный врач лаборатории "ЛабКвест", кандидат медицинских наук Светлана Савченко.

Раньше считалось, что основная причина болезней желудка – неправильное питание или курение. Однако когда в 1982 году ученые обнаружили хеликобактер пилори, стало ясно, что именно она является причиной большинства язв желудка. Helicobacter pylori — первый официально признанный бактериальный канцероген и один из самых известных патогенов человека, объяснила специалист.