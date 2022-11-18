"Проводим экскурсии для зоозащитников": артист цирка рассказал сыктывкарцам про закулисье

В Сыктывкар приехал цирк со львами, тиграми и медведями. Журналист портала “Про Город” пообщался с артистами и узнал, как они содержат животных и как реагируют на критику в соцсетях в свой адрес. О работе цирка рассказал ведущий и художественный руководитель цирка Максим Мильян.
Все артисты цирка вынуждены ездить по разным городам весь год.
“Мы все привыкли быть постоянно в дороге. 90 процентов нашего коллектива — это дети артистов цирка, мы все в династии. Мы родились и выросли в этом кругу, в этой атмосфере цирка. Мы привыкли ездить по городам круглый год. Конечно, у нас бывает отпуск раз в году, но когда мы сидим дома, нам становится скучно”, — поделился артист.
Цирковые звери тоже с самого детства растут в этой среде.
“Наши животные с самого детства в цирке. Невозможно взять взрослого тигра, енота, собаку и научить его трюкам. Соответственно, любое животное берется в маленьком двухмесячном возрасте. Они воспитываются в цирке, привыкают к запахам других животных, к нам, к переездам. Во время отпуска они также скучают по работе, по цирку, по зрителю. Они наши дети. Мы живем все вместе. Например, дрессировщик живет в цирке вместе со своими животными. У меня 14 хаски, живут вместе со мной. Мы следим за нашими питомцами, как за детьми”, — отметил Максим.
Артисты цирка очень тщательно следят за своими питомцами.
“Уход за ними — это очень дорого. Никакому зрителю не понравится смотреть на какое-то ободранное, голодное, худое животное. Ведь это сразу же кидает тень на цирк. Рацион питания у каждого нашего животного свой. Это витамины, молочный день, рыбный день. Мы следим за их шерстью, чтобы животные выглядели ухоженно. Мы стараемся не перекармливать их, но у нас есть несколько тигриц, которые доедают за другими тиграми и они выглядят очень упитанно. Также у животных есть свои обогреватели, у львов они работают круглосуточно. Мы очень боимся того, чтобы животное заболело”, — рассказал ведущий цирка.
Дрессировщики очень гордятся своими животными.
“Нам приятно читать хвалебные отзывы в отношении наших упитанных зверей от читателей. Для нас это самая большая похвала, это победа”, — прокомментировал артист.
Самое сложное в работе циркового артиста — это быт.
“Нам нравятся эти переезды. Мы видим Россию от Владивостока до Калининграда. Мы видим наши красоты, нашу природу. Но самое сложное в нашей работе — это быт: репетиции, переезды, уход за животными. А спектакль — это всего лишь конечный результат нашей работы. Наши гимнасты, акробаты, все артисты каждый божий день тренируются, репетируют. В этом заключается наша жизнь. Мы всю жизнь тренируемся, как спортсмены. Номер акробата идет семь минут, но на него он потратил тысячи часов своего труда. В этом и заключается сложность циркового артиста — за 7 минут рассказать маленькую историю, чтобы зритель понял”, — объяснил Максим.
Максим — потомственный цирковой артист. Его родители так же с детства работали и жили в цирке.
“Мы, как дети артистов, с юных лет росли на манеже, и опыт перенимали от наших родителей. Моя мама была наездницей, а папа был дрессировщиком хищных животных. Я езжу на лошади, как меня учила мама, занимаюсь с животными, как меня учил папа. Но спустя время мне понравился другой цирковой жанр и я стал ведущим”, — сообщил артист.
По словам Максима, цирковой артист никогда не сможет бросить манеж.
“Я работаю в цирке уже 32 года. У нас есть ребята, которые работают 60 лет. Это болезнь. Без манежа никак. Но когда была пандемия и все массовые мероприятия запрещали, мы работали по другим специальностям: кто-то был сварщиком, кто-то был кладовщиком, кто-то сантехником. У нас у всех есть дополнительные навыки. Мы зарабатывали, но это не приносило нам душевного удовольствия. Мы не можем жить без аплодисментов, без зрителей. Мы никогда не бросим цирк”, — поделился ведущий.
В цирке важно обладать сразу несколькими навыками.
“Многие у нас получили высшее образование. Но, как правило, они заканчивали институт культуры и искусства по направлению режиссура и актерское мастерство. Потому что без этого в цирке никак. Каждый артист занимается хореографией, пластикой — это обязательно. Если ты плохой актер, зажатый, не можешь улыбаться, то зритель это увидит. Цирк — это собирательный образ, это синтез балета, хореографии, актерского мастерства, пластики и драматургии”, — отметил Максим.
Максим вместе со своими коллегами объездил всю страну и даже успел побывать с гастролями во многих странах Европы.
“Я не знаю города в России, в котором я еще не был. За границу мы выезжаем, конечно же. Мы объездили почти все арабские страны и Европу. Европейская публика рассчитана на театральные постановки. Русский цирк там любят за “его величество трюк”, — сообщил артист.
Во время отпуска все артисты забирают своих животных к себе домой.
“Во время отпуска мы лежим на диване, кормим животных, отдыхаем от творчества, от искусства. Животные наши живут в вагонах, мы их везем к себе в огород и они там бегают на гектаре земли, отдыхают. А сами мы пытаемся жить обычной жизнью, отойти от цирка, соскучиться друг по другу. Это очень сложно морально, когда ты каждый раз, выходя на сцену, превращаешься в актера. Ты должен показать зрителю цирковое искусство: владение предметом, телом, клоунадой, дрессурой. Это истощает”, — прокомментировал Максим.
Ведущий поделился, что в основном все семьи образуются внутри цирка.
“Это просто невозможно, чтобы я был потомственным артистом, а моя супруга была стоматолог. Очень трудно жить порознь целый год. Тут либо ей надо поехать со мной, либо мне остаться с ней. Были случаи, когда кто-то из супругов был не цирковым, но они потом переучивались и начинали работать вместе с нами”, — отметил артист.
Многие люди считают, что в цирках издеваются над животными. Максим Мильян утверждает, что сейчас таких случаев стало гораздо меньше.
“Ноги растут от нерадивых дрессировщиков. Сейчас их нет почти, потому что за этим начал следить роспотребнадзор, россельхознадзор, зоозащитники. И всех этих дрессировщиков расформировали и забрали у них животных. Для нас наши звери, как дети. Я согласен с зоозащитниками, которые ругаются на цирки, где издеваются над животными. Мы готовы провести экскурсию каждому зоозащитнику, показать им, как живут наши звери, как репетируют, что едят. Мы всегда их ждем, у нас есть все отчеты, журналы кормления, ветеринарные справки. Роспотребнадзор приезжает в каждом городе. Плюс к нам приходит государственная ветеринарная служба: проводит осмотр животных, смотрит документы”, — заключил ведущий.