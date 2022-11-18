"Проводим экскурсии для зоозащитников": артист цирка рассказал сыктывкарцам про закулисье

В Сыктывкар приехал цирк со львами, тиграми и медведями. Журналист портала “Про Город” пообщался с артистами и узнал, как они содержат животных и как реагируют на критику в соцсетях в свой адрес. О работе цирка рассказал ведущий и художественный руководитель цирка Максим Мильян.

Все артисты цирка вынуждены ездить по разным городам весь год.

“Мы все привыкли быть постоянно в дороге. 90 процентов нашего коллектива — это дети артистов цирка, мы все в династии. Мы родились и выросли в этом кругу, в этой атмосфере цирка. Мы привыкли ездить по городам круглый год. Конечно, у нас бывает отпуск раз в году, но когда мы сидим дома, нам становится скучно”, — поделился артист.

Цирковые звери тоже с самого детства растут в этой среде.