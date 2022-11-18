На трассе в Коми застряли дальнобойщики из Турции

Отряд "Спас-Коми" Комитета ГО и ЧС Сыктывкара 17 ноября выезжал на помощь дальнобойщикам из Турции, сообщает "Комиинформ".
Три фуры с грузом двое суток простояли у АЗС в районе местечка Тыла-ю из-за того, что один из автомобилей вышел из строя. Неравнодушные местные помогали дальнобойщикам пищей и дровами, чтобы они могли греться у костра, но с ремонтом машины помочь ни у кого так и не получилось.
В конце концов свидетели настоящей беды решили, что пришла пора обратиться к спасателям. Они прибыли на место событий и обнаружили, что водители совершенно не говорят по-русски. В итоге общаться с ними пришлось через переводчик. На месте починить машину не вышло, поэтому фуру отогнали в ангар "Вольво-центра" для ремонта.