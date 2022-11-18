В Коми определили лучших участковых

В администрации главы республики Коми наградили лучших участковых Коми. Победителями и призерами регионального конкурса «Лучший участковый уполномоченный полиции Республики Коми» стали шесть человек. Участников оценивать по работе с населением, раскрываемости преступлений, уровне преступности на участке, а также по уровлю физподготовки и меткости стрельбы.

Определяли победителей по двум группам. В первой группе состояли участники из Воркуты, Инты, Сыктывкара, Усинска, Ухты, Печоры, Сосногорска, Усть-Вымского, Усть-Куломского и Сыктывдинского района. Во второй группе были участники из Вуктыла, Ижемского, Княжпогостского, Койгородского, Корткеросского, Прилузского, Сысольского, Троицко-Печорского, Усть-Вымского и Удорского района.

В первой группе золото у старшего участкового уполномоченного полиции ОМВД по Инте Дениса Антипова, серебро ― у старшего участкового уполномоченного полиции ОМВД по Сосногорску Игоря Уляшова, бронза у старшего участкового уполномоченного полиции ОМВД по Ухте Владимира Андронова.

Во второй группе первым стал старший участковый уполномоченный полиции ОМВД по Княжпогостскому району Станислав Шилкин, второй ― участковый уполномоченный полиции ОМВД по Троицко-Печорскому району Ольга Мурашкина, третьим ― участковый уполномоченный полиции ОМВД по Удорскому району Никита Булыгин.