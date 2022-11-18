"На стенах иней, замерзла стиральная машина": в квартире у сыктывкарцев 0 градусов

В Сыктывкаре в одной из квартир от морозов замерзла стиральная машинка, а на стенах образовался иней. Температура воздуха там сейчас чуть выше нуля. Об этом журналисту портала “Про Город” рассказала жительница дома Оксана Коковкина.

Лед на полу

Злополучный дом находится по адресу: Быковская, 16. Его признали аварийным еще в 2018 году, однако снос здания перенесли на 2025 год. Жильцы дома каждую зиму страдают от невыносимого холода.

“Дома невозможно холодно, стиральная машинка замерзла, в туалете у нас 0 градусов, в самой теплой комнате всего восемь градусов, на кухне образовался лед. Сейчас только ноябрь, а что дальше будет?” — возмущается Оксана.

По словам сыктывкарки, жильцы дома неоднократно обращались в управляющую компанию и в администрацию Эжвинского района.