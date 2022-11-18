Комплексную застройку в Коми планируют подвести под единого оператора

Весной 2021 года глава Минстроя Коми Игорь Кузьмичев рассказал про «интересный федеральный закон о комплексном развитии территорий». Его суть заклбючалась вот в чем – микрорайон с деревянными домами барачного типа расселяется по согласию более 50% местных жителей, на месте этих домов строятся современные ЖК со всей необходимой инфраструктурой.

До осени 2021 года ведомство не разглашало скисок кварталов, которые пойдут под комплексное развитие территорий, но было известно, что их шесть, а к январю 2022 осталось пять. Первый квартал ограничен Октябрьским проспектом и улицами Катаева, Кирпичная и Оплеснина. Второй квартал расположен в местечке Дырнос, третий, четвертый и пятый — в Лесозаводе.