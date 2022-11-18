Более 20 млрд рублей потратили жители СЗ на онлайн-покупки через платёжный сервис SberPay

С начала 2022 года клиенты Сбера совершили через платежный сервис SberPay онлайн-покупки на общую сумму свыше 20 млрд рублей . Это в четыре раза больше , чем за аналогичный период прошлого года. С начала года количество транзакций увеличилось в 8 раз по отношению к 2021 году – до 25 миллионов.

Средний чек по операции через SberPay составляет около тысячи рублей .