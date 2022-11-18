Сбер: более чем в два раза вырос объем семейной ипотеки на Северо-Западе

За десять месяцев 2022 года Сбер удвоил объем выданной семейной ипотеки на Северо-Западе по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Уже 43 млрд рублей на покупку жилья получили семьи, где хотя бы один ребёнок родился после 2018 года включительно или есть ребёнок с инвалидностью.

По данным экспертов аналитического центра Домклик от Сбера, пиковые значения фиксировались в начале второго квартала 2022 года: более половины ипотечных сделок на льготных условиях в России осуществлялись по программе «Семейная ипотека». Сейчас около трети объёма выдачи по льготным программам относятся к «Семейной ипотеке».