Дельфийские игры в Коми будут вести Марк Тишман и Анастасия Макеева

24 ноября Сыктывкар станет столицей Первых молодежных Арктических Дельфийских игр. Выяснилось, кто будет вести открытие и закрытие Игр и готова ли Коми к приему гостей.

Представители министерств образования, культуры и национальной политики региона заявили, что регион полностью готов к приему конкурсантов со всей России. Открытие и закрытие Игр пройдет на "Лузалес-Арене", в шоу примут участие лучшие коллективы Коми, а также российские специалисты. Ведущими открытия станут артисты Театра драмы Республики Коми Светлана Малькова и Владимир Рочев, а церемонию закрытия проведут известные российские артисты и телеведущие Анастасия Макеева и Марк Тишман.