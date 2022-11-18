В Сыктывкаре состоится специальный показ легендарного фильма "Формула любви"

19 и 21 ноября «Кронверк Синема» ТРЦ "Макси" приглашает на специальные показы мистической музыкальной комедии – шедевр Марка Захарова "Формула любви". Перед сеансами публике будет показан новый документальный фильм Сергея Тютина "Как создавался шедевр". Это возможность не просто посмотреть на большом экране отреставрированный культовый фильм, но и узнать на сеансе об удивительной истории его создания.





"Формула любви" – фильм о приключениях графа Калиостро в России был задуман 40 лет назад, вышел на телеэкраны 30 декабря 1984 года, сразу став всенародно любимым. Его диалоги сразу ушли в народ и их продолжают цитировать по сей день. Хитом стала и песня Геннадия Гладкова "Уно моменто", которую на экране исполняет комический дуэт из Александра Абдулова и Семёна Фарады. "Формула любви" — это вольная экранизация одноимённой повести Алексея Толстого, написанной тем в эмиграции около 100 лет назад. Довольно мрачную повесть советского классика Григорий Горин и Марк Захаров превратили в искромётную мистическую комедию. Картина предвосхитила появление Кашпировского и других «чудотворцев» 80-х годов.