Их стоит опасаться: эти знаки Зодиака легко могут сглазить или навести порчу

Астрологи назвали знаки зодиака, которые обладают по-настоящему темной энергетикой. Люди этих знако запросто могут нечаянно или умышленно сглазить человека или даже навести на него самую настоящую порчу. Телец

Тельцы, как правило, совсем не похожи на людей, которые могли бы кого-то проклясть. Однако на самом деле они обладают мощной энергетикой, которую могут направить не только в положительное русло. Так что с Тельцами стоит всегда быть начеку.

Скорпион

Скорпионы обладают самым сильным магическим потенциалом в гороскопе, так что лучше не злить их. Даже случайно брошенное проклятье может серьезно испортить жизнь обидчику представителя этого знака. Кроме этого Скорпионы весьма завистливы, так что вполне могут навредить конкурентам.

Козерог

Козероги наделены по-настоящему тяжелой энергетикой, при этом вы никогда не узнаете, что у них на уме – представители этого знака очень закрыты и хладнокровны. Чаще всего жертвами сглаза Козерогов становятся конкуренты по работе.