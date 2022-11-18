В сыктывкарской Орбите появится новый жилой комплекс

В сыктывкарской Орбите к 2029 году появится новый жилой комплекс "Тиман", сообщил руководитель Минстроя Коми Андрей Лисов.

ЖК построят в рамках проета "Строительство жилого квартала с объектами социальной инфраструктуры". К 2029 году в микрорайоне Орбита возведут не только жилой комплекс "Тиман", но и школу, и дорожную и инженерную инфраструктуру. Школу на 825 мест построят на улице Тентюковской, а ЖК общей площадью жилого пространства в 96 тысяч квадратных метров расположится на Октябрьском проспекте.