В Сыктывкаре разыскивают очевидцев ДТП

Сутрудники ГИБДД по Сыктывкару разыскивают виновников аварий, которые покинули места ДТП.
27 октября
В период с 19:00 27 октября до 8:00 28 октября на территории у дома №40 на проспекте Бумажников кто-то врезался в Ладу Веста серого цвета и уехал.
29 октября
В 21:12 минут напротив дома № 6 на улице Савина неизвестный сотоциклист врезался в серую Ладу Веста и уехал.
30 октября
Около 20:00 во дворе дома № 18 на Набережном проезде кто-то врезался в припаркованный Хендай Солярис черного цвета, после чего покинул место ДТП.
В период с 20:15 30 октября до 09:00 31 октября во дворе дома № 12 на Советской неизвестный врезался в Форд Куга белого цвета, после чего уехал.
Если вы выдели, как происходила та или иная авария, или у вас есть видеозаписи с камер наблюдения, обратитесь в ГИБДД Сыктывкара по телефонам: 28-18-00, 28-18-06, 28-18-32.