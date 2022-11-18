В Сыктывкаре разыскивают очевидцев ДТП

Сутрудники ГИБДД по Сыктывкару разыскивают виновников аварий, которые покинули места ДТП. 27 октября

В период с 19:00 27 октября до 8:00 28 октября на территории у дома №40 на проспекте Бумажников кто-то врезался в Ладу Веста серого цвета и уехал.

29 октября

В 21:12 минут напротив дома № 6 на улице Савина неизвестный сотоциклист врезался в серую Ладу Веста и уехал.

30 октября

Около 20:00 во дворе дома № 18 на Набережном проезде кто-то врезался в припаркованный Хендай Солярис черного цвета, после чего покинул место ДТП.

В период с 20:15 30 октября до 09:00 31 октября во дворе дома № 12 на Советской неизвестный врезался в Форд Куга белого цвета, после чего уехал.