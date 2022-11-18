В Сыктывкаре неизвестный пытался заманить к себе домой 9-летнего мальчика

Сыктывкарка пожаловалась на неизвестных людей, которые пытались заманить ее сына к себе домой. По словам женщины, мальчику предлагали пойти в гости и поиграть с игрушками. Об этом журналисту портала “Про Город Сыктывкар” рассказала мать мальчика.

17 ноября около 13:30 возле Ленина, 74 неизвестный молодой человек заговорил с 9-летним мальчиком. Как рассказала мама ребенка, незнакомец пригласил школьника к себе домой.

“В школе была эвакуация и сын самостоятельно пошел домой. Рядом со зданием Дома дружбы народов к нему обратился молодой человек. Со слов сына, мужчина сказал, что у него дома все есть: игрушки, дети и пригласил его к себе домой. Сын сильно испугался. Он побоялся, что его силой могут увести куда-то. Он сказал, что ему это неинтересно такое предложение и пошел домой. Слава Богу, все обошлось”, — сообщила женщина.

Со слов сыктывкарки, незнакомец был не один.