Из Сыктывкара в Санкт-Петербург теперь будет проще добраться на поезде

С 11 декабря по всей сети РЖД вводится новый график передвижения поездов на 2022-2023 годы. Действовать он будет в течении 365 дней.

Например, поезд из Сыктывкара в Кослан будет идти на 13 минут меньше, а из столицы Коми в Санкт-Петербург можно будет ездить через день. С 11 декабря поезд № 98/97 Сыктывкар – Санкт-Петербург будет объединяться в городе Микунь с поездом № 77/78 Воркута – Санкт-Петербург, который отправляется через день.