Сыктывкарка отдала мошенникам более миллиона рублей

В полицию поступило заявление жительницы столицы Коми, которую обманули телефонные мошенники. Сумма ущерба составили 1 миллион 300 тысяч рублей. Об этом сообщили в МВД по Сыктывкару.

Правоохранители узнали, что женщине позвонил незнакомец, представившись сотрудником банка и рассказал о том, что на ее имя оформили кредит на сумму около двух миллионов рублей. Мошенники потребовали перевести все ее сбережения на некий “безопасный” счет. Сыктывкарка убедилась в правдоподобности, когда ей прислали кредитный договоров с упоминанием ее имени. Далее, в ходе инструкций лжебанкира, она перечислила все свои средства на указанный счет мошенниками. Затем, женщина обратилась в банк, где ей сообщили, что на нее не открыто кредитов, а деньги она перевела на карту в другой регион.