Сбер ожидает объем выдачи ипотеки на ИЖС в 2022 году на уровне 100 млрд рублей



Директор дивизиона «Домклик» Николай Васев в эфире телеканала «Россия 1» рассказал, что на текущий момент на рынке фиксируется «галопирующий» рост выдачи ипотеки на ИЖС. Поэтому в Сбере говорят о росте этого сегмента ипотечного кредитования в 20 раз за последние три года.

Так, для сравнения приводятся данные 2019 года — тогда Сберу удалось выдать ипотек на ИЖС объемом в 5 млрд рублей. Уже через два года показатель вырос до 25 млрд рублей. А по итогам 2022 года ожидается, что он вырастет ещё в четыре раза — до 100 млрд рублей.