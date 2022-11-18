Север Коми будет гораздо теплее, чем юг: прогноз погоды на 18 ноября

18 ноября днем в районах и городах Коми синоптики прогнозируют облачность с прояснениями, а также умеренный и порывистый юго-западный, западный ветер. Временами может быть снег, местами возможны метели. Об этом сообщают на сайт ЦГМС по Коми.

Сыктывкар, Объячево и Троицко-Печорск преимущественно без осадков, температура -8…-10 градусов.