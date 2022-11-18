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Север Коми будет гораздо теплее, чем юг: прогноз погоды на 18 ноября

Север Коми будет гораздо теплее, чем юг: прогноз погоды на 18 ноябряФото из архива "Про Город Сыктывкар"

18 ноября днем в районах и городах Коми синоптики прогнозируют облачность с прояснениями, а также умеренный и порывистый юго-западный, западный ветер. Временами может быть снег, местами возможны метели. Об этом сообщают на сайт ЦГМС по Коми.

Сыктывкар, Объячево и Троицко-Печорск преимущественно без осадков, температура -8…-10 градусов.

В Ухте ожидается небольшой снег, температура -6…-8 градусов

В Инте и Воркуте температура составит -4…-6 градуса.

В Усинске и Печоре температура будет -3…-5 градусов.

В Усть-Цильме термометр опустится до -2…-4 градуса.
 

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